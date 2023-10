Pro-palästinensische Demo in Frankfurt doch verboten

Kassel/Frankfurt . Die geplante pro-palästinensische Kundgebung am Samstagnachmittag in Frankfurt bleibt verboten. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hob einen anderslautenden Beschluss des Verwaltungsgerichts Frankfurt auf, wie eine VGH-Sprecherin am Samstag auf Anfrage sagte.