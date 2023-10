Pro und Contra: Sollten Schulen und Behörden gendern?

Gendern spaltet die Gesellschaft. Etwa die Hälfte der Menschen will laut Umfragen ein Verbot von gendersensibler Sprache an Schulen und Behörden. Warum wird die Debatte so emotional geführt? Es geht doch nicht darum, irgendjemanden etwas wegzunehmen. Vielmehr wollen Befürworter geschlechtsneutraler Sprache den Blick weiten.