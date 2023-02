Probleme mit kleinen Flitzern: Städte dämmen E-Scooter ein

KASSEL und WIESBADEN arbeiten an ähnlichen Regelungen, wie es sie in Frankfurt gibt. In der Landeshauptstadt sind vier Verleiher vertreten mit zuletzt mehr als 2300 Scootern. „Grundsätzlich ist ein geordnetes Abstellen als sinnvoll einzustufen, um Behinderungen und Gefährdungen im Straßenraum zu verhindern“, erklärt ein Sprecher des Verkehrsdezernats. Statt freiwillige Vereinbarungen würden verbindliche Maßgaben angestrebt. Sondernutzungserlaubnisse und feste Abstellzonen seien zumindest in der Innenstadt ein Weg. Im Sommer 2023 sei ein erstes Pilotprojekt geplant. Wiesbaden sehe in den Rollern eine willkommene Ergänzung im städtischen Mobilitätsmix.