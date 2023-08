Projekt „Metahamster“ soll Feldhamsterschutz voranbringen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Um den Feldhamster vor dem Aussterben zu bewahren, startet in Hessen das neue Forschungsprojekt „Metahamster“. Im Zentrum stehe die Auswertung und Nutzung von Daten über das Erbgut des stark bedrohten Nagers, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Mittwoch in Wiesbaden mit. An dem Projekt sind mehrere hessische Forschungseinrichtungen beteiligt.