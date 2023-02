Prozess gegen 51-Jährigen nach Totschlagversuch in Flughafen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach einem Messerangriff in der Wartehalle des Frankfurter Flughafens steht heute ab 9.30 Uhr ein Mann vor dem Landgericht Frankfurt. Vorgeworfen werden dem 51-Jährigen versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Die Anklage legt ihm zur Last, im April vergangenen Jahres in der Airport-Wartehalle nach einem Streit vier Mal auf einen 47-Jährigen eingestochen zu haben. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen an Lunge und Leber und musste notoperiert werden.