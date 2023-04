Prozess gegen drei Klima-Aktivisten beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach drei Klebeaktionen im Frankfurter Stadtgebiet stehen an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) drei Klimaaktivisten aus Bayern vor dem Amtsgericht Frankfurt. Die Staatsanwaltschaft legt den 24, 35 und 60 Jahre alten Angeklagten Nötigung zur Last. Innerhalb weniger Tage hatten sie sich demnach im April vergangenen Jahres zunächst zwei Mal auf einer Einfallsstraße festgeklebt und beim dritten Mal schließlich in der Innenstadt in der Nähe des Mainufers den Straßenverkehr längere Zeit lahmgelegt. Das Gericht hatte zunächst einen Verhandlungstag terminiert.