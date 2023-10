Prozess gegen Frau wegen Mordversuchs in S-Bahn beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen versuchten Mordes in einer Frankfurter S-Bahn hat sich von diesem Montag an (9.30 Uhr) ein 40 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt ihm eine Messerattacke gegen einen Fahrgast zur Last, bei der dieser lebensgefährliche Stiche in den Oberkörper erhalten hatte. Der Vorfall ereignete sich im Juli vergangenen Jahres nahe der Konstablerwache in der Innenstadt. Ohne erkennbaren Anlass soll der türkische Angeklagte auf den ihm unbekannten Fahrgast losgegangen sein.