Prozess gegen IS-Rückkehrerin beginnt in Frankfurt

Die Anklage wirft der Frau vor, im Frühjahr 2016 mit ihren beiden kleinen Söhnen nach Syrien ausgereist zu sein, um sich dem IS anzuschließen. Dort habe sie ihren Mann getroffen, der sich schon im Herbst 2014 dem IS in Syrien angeschlossen habe. Für den IS soll sie selbstgebackenen Kuchen und andere Süßigkeiten auf Märkten verkauft haben.