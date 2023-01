Prozess gegen mutmaßliche Islamistin in Frankfurt beginnt

Die 29-Jährige soll im September 2013 mit ihrem Ehemann nach Syrien ausgereist sein. Zuvor sollen die beiden in der salafistischen Szene in Frankfurt und Offenbach aktiv gewesen sein. In Syrien soll sich das Paar zunächst der Terrororganisation Al-Nusra-Front angeschlossen haben. Die Frau soll sich um den gemeinsamen Haushalt und die 2014 geborene Tochter gekümmert haben und so ihrem Ehemann ermöglicht haben, sich als Kämpfer für die Vereinigung zu betätigen.