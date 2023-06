Prozess gegen mutmaßliche Online-Betrüger gestartet

Würzburg (dpa) - . Sie sollen ahnungslose Ebay-Käufer in unzähligen Einzelfällen um Hunderttausende Euro geprellt haben: Am Landgericht Würzburg hat am Freitag der Betrugsprozess gegen drei junge Männer aus Hessen begonnen. Nachdem die Staatsanwaltschaft 80 Minuten lang die Anklageschrift verlesen hatte, äußerten sich die drei Angeklagten nicht zu den Vorwürfen. Das Gericht strebt nun wegen des Umfangs der Vorwürfe eine beschleunigende Verständigung zwischen Verteidigern und Staatsanwaltschaft an. Der Prozess soll am 11. Juli fortgesetzt werden.