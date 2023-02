Prozess gegen Vater und drei Söhne wegen Totschlagversuchs

Am ersten Verhandlungstag räumten die vier aus dem westfälischen Gronau stammenden Angeklagten die Gewalttätigkeiten ein. Der Vater ist Deutscher mit türkischen Wurzeln. Aber auch das Opfer sei sehr aggressiv gewesen und habe den Vater zunächst geschlagen. Zu den Spannungen sei es aufgrund länger zurückliegender Grundstücksgeschäfte in der Türkei genommen, bei denen der Großvater der Brüder offenbar übervorteilt worden war. Auch am Tattag habe man sich wieder darüber gestritten. Zunächst blieb der Vorfall über mehrere Monate hinweg unaufgeklärt. Erst im August wurden die Männer nach und nach festgenommen und sind bis heute in Untersuchungshaft. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst vier weitere Verhandlungstage bis Ende März terminiert.