Prozess gegen verurteilten Doppelmörder abgesagt

In seinem Urteil 2011 im Strafprozess hatte es das Landgericht Darmstadt als erwiesen angesehen, dass der Deutsche im April 2009 im südhessischen Babenhausen seinem Nachbarn nach einem jahrelangen Streit auflauerte und ihn erschoss. Anschließend ging er dem Urteil zufolge in das Haus und schoss der schlafenden Ehefrau zwei Kugeln in den Kopf - auch auf die behinderte Tochter schoss er. Sie überlebte schwer verletzt und das Land Hessen musste für die Versorgung aufkommen. Deshalb will das Land 70 000 Euro Schadenersatz.