Prozess um Beleidigung bei Anti-Kriegs-Mahnwache eingestellt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eine Auseinandersetzung zwischen einer Russin und einer Ukrainerin bei einer Anti-Kriegs-Mahnwache in Frankfurt hat keine strafrechtlichen Konsequenzen. Das Amtsgericht Frankfurt stellte am Donnerstag das Strafverfahren wegen Beleidigung ohne weitere Auflagen ein. Es habe nicht nachgewiesen werden können, dass die 38 Jahre alte Russin die 34 Jahre alte Ukrainerin als „Hure“ bezeichnet habe, so der Gerichtsvorsitzende.