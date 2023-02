Prozess um brutalen Straßenraub mit Geständnissen eröffnet

Ihren Geständnissen zufolge hatten die Angeklagten den Abend gemeinsam mit dem späteren Opfer zunächst in einer Bar und später in einem Bordell verbracht. Bei dieser Gelegenheit bemerkten sie, dass der Bekannte eine größere Menge Bargeld mit sich führte. Dies gab den Ausschlag für die spätere Tat. Nach einer Absprache mit der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft stellte die Strafkammer Haftstrafen zwischen fünf und sechseinhalb Jahren für die Täter in Aussicht. Die Tat hatte seinerzeit für Aufsehen gesorgt, nachdem eine Videoaufzeichnung auf diversen Internet-Plattformen kursierte. Der Prozess soll bereits Ende Februar abgeschlossen werden.