Prozess um Drogenhandel startet mit Geständnis

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mit einem umfassenden Geständnis des Angeklagten ist am Freitag in Frankfurt der Prozess um einen umfangreichen Handel mit Rauschgift eröffnet worden. Vor dem Landgericht räumte ein 33 Jahre alter Mann ein, zwischen Februar vergangenen Jahres und diesem Juli in einer Vielzahl von Fällen Drogen über verschlüsselten Mobilfunk an Abnehmer vermittelt zu haben. Laut Anklage ging es dabei um Mengen im „dreistelligen Kilobereich“, vor allem Haschisch und Marihuana, aber auch um ein Kilogramm Kokain.