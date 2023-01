Prozess um Geldautomatensprengungen beginnt mit Geständnis

Der 25 Jahre alte Mann mit Wohnsitz in den Niederlanden habe damit eingeräumt, zusammen mit weiteren Tätern am 13. Januar 2022 zwei Geldautmaten der Sparkasse Laubach-Hungen gesprengt zu haben. Laut Anklage betrug die Beute dort 90.850 Euro. Der durch die Sprengung verursachte Schaden lag bei einer guten Million Euro. Am 28. Februar 2022 soll er mit zwei Mittätern einen weiteren Geldautomaten der Sparkasse in Melle gesprengt und mehr als 63.000 Euro erbeutet haben. Ein Großteil der Beute sei in diesem Fall sichergestellt worden, hieß es.