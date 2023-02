Prozess um Kindesmissbrauch: Ex-Lehrer gesteht teilweise

Fulda (dpa) - . Im Prozess um mehrfachen schweren sexuellen Kindesmissbrauch vor dem Fuldaer Landgericht hat der angeklagte ehemalige Schulleiter wie von seiner Verteidigerin angekündigt ein Teilgeständnis abgelegt. Das sagte Gerichtssprecher Patrick Krug der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Die Einlassung des Mannes solle an diesem Donnerstag (9. Februar) fortgesetzt werden. Dann sollen auch Videodateien in Augenschein genommen werden. Dabei gehe es teils um Dateien, mit denen der Angeklagte Missbrauchshandlungen dokumentiert haben soll. Auch andere Dinge, die bei dem 47-Jährigen gefunden wurden, würden gesichtet, hieß es. Die Verhandlung werde auch weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, so der Sprecher.