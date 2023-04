Prozess um Millionenbetrug mit Leasing-Autos begonnen

Verteidigung und Staatsanwaltschaft regten am Dienstag nach der Verlesung der Anklage ein Rechtsgespräch an, an dessen Ende die Verkürzung des ursprünglich bis Mitte Mai terminierten Verfahrens stehen könnte. Der Angeklagte werde mit seiner möglichen Aussage warten, bis das Ergebnis dieses Gesprächs vorliegt, hieß es von der Verteidigung. Der 39-Jährige war Mitte vergangenen Jahres in Untersuchungshaft genommen worden.