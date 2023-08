Prozess um Mord an Ex-Freundin beginnt

Darmstadt (dpa/lhe) - . Weil er seine frühere Freundin ermordet haben soll, steht von heute an ein 25-Jähriger vor dem Landgericht Darmstadt. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann im November 2022 vorgetäuscht, auf der Arbeit zu sein und sich in der ehemals gemeinsamen Wohnung in Darmstadt versteckt. Als die 30-Jährige am Nachmittag einen Autoschlüssel aus der Wohnung holen wollte, soll der afghanische Staatsangehörige sie attackiert und mit Messerstichen tödlich verletzt haben.