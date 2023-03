Prozess um Mord und Vergewaltigung in Wohnwagen beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen Mordes an der Bewohnerin eines Wohnwagens steht von diesem Mittwoch an (9.00 Uhr) ein 39 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt. Der Anklage zufolge soll der Mann im Dezember 2021 die 40-Jährige zunächst in dem in Frankfurt abgestellten Wagen vergewaltigt haben. Anschließend soll er sie mit 27 Schlägen auf den Kopf, die er laut Staatsanwaltschaft mit einem stumpfen Gegenstand ausführte, getötet haben. Die Frau starb noch am Tatort.