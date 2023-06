Prozess um Online-Betrug beginnt

Würzburg (dpa) - . Rund 900.000 Euro Gewinn, mindestens 1800 Opfer: Mit dem Geld aus Betrügereien über eine Online-Plattform sollen drei junge Männer aus Hessen in Saus und Braus gelebt haben. Heute ab 09.00 Uhr an stehen sie vor dem Landgericht Würzburg. Die Jugendkammer hat insgesamt sechs Verhandlungstage bis Ende Juli angesetzt. Für den ersten Prozesstag ist laut Gericht die Anklageverlesung geplant. Ob sich die Männer aus Frankfurt am Main zu den Vorwürfen wie banden- und gewerbsmäßiger Betrug, Missbrauch von Ausweispapieren und Datenhehlerei äußern werden, ist unbekannt.