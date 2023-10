Prozess um Schüsse in Innenstadt mit Teilgeständnissen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mit Teilgeständnissen der beiden Angeklagten hat am Mittwoch vor dem Landgericht Frankfurt ein erneuter Prozess um Schüsse in der Frankfurter Innenstadt begonnen. Die beiden 36 und 44 Jahre alten Angeklagten räumten ein, die Schusswaffe bei der Eintreibung von Zinsen aus einem Wucherdarlehen mitgeführt zu haben. Eine Tötungsabsicht aber habe nicht bestanden. Von den acht Schüssen, die im Mai 2019 nahe der Einkaufsstraße Zeil abgegeben wurden, traf einer den Darlehensschuldner am Fuß.