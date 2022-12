Prozess um Titelmissbrauch gegen Ex-Awo-Chef zieht sich hin

Bereits zweimal hatte der Verwandte eine Aussage aufgrund seiner Verbindung mit dem Angeklagten verweigert - laut Richters Verteidigern könnte er mittlerweile zu einer Aussage bereit sein. Das Gericht will den Zeugen nun am 19. Dezember erneut in den Zeugenstand bitten. Ein mögliches Urteil ist am 11. Januar vorgesehen.