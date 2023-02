Prozess um Tod auf Zebrastreifen: Tötungsabsicht bestritten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Prozess um einen tödlichen Verkehrsunfall auf einem Zebrastreifen in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) hat der wegen Totschlags angeklagte Autofahrer eine Tötungsabsicht bestritten. Der heute 33 Jahre alte Mann ließ am Freitag über seinen Verteidiger erklären, an jenem Septemberabend 2015 den Fehler seines Lebens gemacht zu haben. Er war am Rande eines Volksfestes auf ein Pärchen zugefahren, das sich auf dem Zebrastreifen küsste. Der Mann (38) konnte sich retten, die 41 Jahre alte Frau geriet zunächst auf die Motorhaube und dann unter das Fahrzeug. Sie wurde 400 Meter weit mitschleift. (Az: 3629 Js 234487/15).