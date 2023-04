Psychiatrische Kliniken bei Pflichtbericht teilweise säumig

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nur rund zwei Drittel der 41 psychiatrischen Fachkrankenhäuser und Fachabteilungen in Hessen sind fristgerecht ihren Berichtspflichten für das Jahr 2022 nachgekommen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linksfraktion im Landtag an das Sozialministerium in Wiesbaden hervor. Bei der Berichtspflicht geht es unter anderem um Daten zu Patienten, die zwangsernährt wurden oder gegen ihren Willen in die Klinik kamen. Wie das Sozialministerium erläuterte, werde derzeit bei den säumigen 14 Kliniken nachgefragt. Stichtag für das Jahr 2022 war der 31. März 2023.