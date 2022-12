PwC: Porsche rettet ansonsten schwaches Jahr für Börsengänge

Frankfurt/Main (dpa) - . Ein insgesamt schwaches Jahr für Börsenneulinge in Deutschland hat dank des Autobauers Porsche einen versöhnlichen Abschluss gefunden. Gerade einmal vier Unternehmen wagten in einem von hoher Inflation, steigenden Zinsen und Rezessionssorgen geprägten Umfeld den Schritt an die Frankfurter Börse, wie das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PwC am Freitag bilanzierte.