Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Ausbau von Rad- und Gehwegen soll in Hessen weiter vorangetrieben werden. „Rad- und Gehwege sind nicht mehr Anhängsel einer Straße, sondern Teil eines kommunalen oder kreisweiten Wegenetzes“, sagte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden.