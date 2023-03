Radfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Der Radfahrer sei trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Landesstraße war bis in den Nachmittag in beide Richtungen gesperrt. Die Personalien des getöteten Radfahrers waren zunächst nicht geklärt. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden.