Radfahrer stirbt nach Sturz

Frankfurt (dpa/lhe) - . Ein 56 Jahre alter Radfahrer ist in Frankfurt bei einem Sturz tödlich verletzt worden. Er habe mit seinem Pedelec ein geparktes Auto überholt, in dem die 35 Jahre alte Eigentümerin saß, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aus bislang noch ungeklärter Ursache sei er gestürzt und habe schwere Kopfverletzungen erlitten. Einsatzkräfte und der Notarzt hätten versucht, den Mann zu reanimieren. Er sei jedoch noch an der Unfallstelle gestorben. Die 35-Jährige habe durch den Unfall am Freitag einen Schock erlitten.