Radfahrer verletzt sich bei Sturz lebensgefährlich

Griesheim (dpa/lhe) - . Ein 61 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich bei einem Sturz am Mittwochabend lebensgefährlich verletzt. Er sei aus bisher unbekannten Gründen in Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) zu Fall gekommen, teilte die Polizei mit. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Fahrradfahrer wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei sucht nach Zeugen.