Radrennen am 1. Mai beeinträchtigt Verkehr

Autofahrern werde empfohlen, einen Bogen um die Frankfurter Innenstadt zu machen. Neben dem Radrennen sind am 1. Mai auch verschiedene Demonstrationen geplant. Der Radklassiker Eschborn-Frankfurt startet in Eschborn, das Ziel ist die Alte Oper in Frankfurt. Er findet jährlich am 1. Mai statt. Neben dem Eliterennen und den Rennen in Nachwuchsklassen sind auch Rennen geplant, die einem breiten Teilnehmerfeld offen stehen.