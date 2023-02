Räuber mit Messer überfällt Geldboten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein Mann mit einem Messer hat in Frankfurt einen Geldboten überfallen. Der Unbekannte erbeutete mehrere tausend Euro Bargeld, wie die Polizei von Hessens größter Stadt am Donnerstag mitteilte. Der 55 Jahre alte Geldbote blieb bei dem Überfall am Mittwoch im Stadtteil Ginnheim unverletzt.