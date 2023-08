Räuber schlagt Mann mit Eisenstange

Kassel (dpa/lhe) - . Ein Mann ist nachts auf einer Straße in Kassel mit einer Eisenstange niedergeschlagen und beraubt worden. Der 40-Jährige sei mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Lebensgefahr bestehe nicht. Von dem Räuber, der bei der Tat eine Sturmmaske getragen haben soll, fehlte zunächst jede Spur. Er hatte den Angaben zufolge eine größere Summe erbeutet, die der 40-Jährige in der Nacht zum Donnerstag nach einem Autoverkauf in einer Tasche bei sich getragen hatte. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Raub und dem Autoverkauf gibt, muss noch ermittelt werden.