Räuber stehlen Uhr im Wert von 35.000 Euro

Frankfurt (dpa/lhe) - . Räuber haben in einer Tiefgarage in Frankfurt eine Uhr im Wert von rund 35.000 Euro erbeutet. Die noch unbekannten Täter sprachen einen 72-Jährigen und seine 61 Jahre alte Begleiterin in der Garage an und versperrten ihnen den Weg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Unvermittelt habe einer der Ganoven dem Mann die Uhr vom Handgelenk gerissen. Die Täter seien am Samstag durch einen Notausgang aus dem Parkhaus am Opernplatz geflüchtet. Verletzt wurde niemand.