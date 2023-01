Räumung des Fechenheimer Waldes: Polizei weiter im Einsatz

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Polizei setzt an diesem Donnerstag ihren Einsatz zur Räumung des Fechenheimer Waldes in Frankfurt fort. In dem Gebiet hielten sich weiter Umweltaktivisten auf, wie die Polizei mitteilte. Am Mittwoch waren mehrere Menschen aus dem Waldstück getragen und Baumhäuser eines Protestcamps zu Fall gebracht worden. Das Gebiet soll gerodet werden, um die bisher direkt daneben endende A66 an die A661 anzuschließen.