Räumung von Schule und Kita in Darmstadt nach Drohungen

Darmstadt (dpa/lrs) - . Nach einer telefonischen Bombendrohung sind eine Schule sowie eine angrenzende Kindertagesstätte am Freitag in Darmstadt vorsorglich geräumt worden. Einsatzkräfte hätten die Gebäude durchsucht und keine verdächtigen Gegenstände gefunden, teilte die Polizei mit. Der Schulleiter habe den anonymen Anruf am Freitagmorgen bekommen.