Raketen-Fahrzeuge zum Geburtstag: Erinnerungen an Adam Opel

Rüsselsheim/Main (dpa) - . Mit einem Quartett ungewöhnlicher Fahrzeuge feiert die Stadt Rüsselsheim den 186. Geburtstag des Industriellen Adam Opel. Von diesem Dienstag (9. Mai) an sind in der „Werkhalle“ zwei Autos, ein Flugzeug und ein Motorrad aus den 1920er-Jahren zu sehen, die sämtlich mit Raketen angetrieben wurden. Sie haben den Namen Opel in der damaligen Weimarer Republik noch bekannter gemacht haben, als er ohnehin schon war. Verbunden mit einer Veranstaltungsreihe und weiteren legendären Opel-Autos soll die Erinnerung an das stadtprägende Unternehmen wieder geweckt werden. „Wir sind die Opel-Stadt“, sagt Claudia Gotz von der städtischen Wirtschaftsförderung.