„Raketenanschub“: Nach Berlin fahren und Pokal holen

Frankfurts Randal Kolo Muani (r) scheitert an Freiburgs Torwart Mark Flekken. (© Arne Dedert/dpa)

Eintracht Frankfurt kann am Samstag im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen RB Leipzig zum sechsten Mal die Trophäe holen. Mit einem Sieg würde es ein Upgrade in die Europa League...