Raser baut während Verfolgungsjagd mit Polizei zwei Unfälle

Fürth (dpa/lhe) - . Ein Autofahrer hat auf der Flucht vor der Polizei mehrere Unfälle in Fürth (Kreis Bergstraße) gebaut. Der 33-Jährige fuhr mit 52 Kilometern pro Stunde am Sonntag durch eine 30er-Zone und ignorierte Polizisten, die ihn zum Anhalten aufgefordert hatten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.