Raser verletzt Deutsche aus Nähe von Kassel am Ballermann

Palma (dpa/lhe) - . Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Ballermann zwei deutsche Urlauber aus Hessen erheblich verletzt und ist festgenommen worden. Einem der Deutschen fuhr der Südamerikaner über den Fuß und brach ihm dabei einen großen Zeh, wie der Mann der „Mallorca Zeitung“ am Mittwoch nach seiner Rückkehr nach Deutschland schilderte. Ein zweiter Tourist der Freundesgruppe, die aus der Nähe von Kassel kam, habe einen Kieferbruch erlitten, als ihn der Autofahrer am frühen Samstagmorgen niederschlug. Die spanische Polizei hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass der Fahrer wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung festgenommen worden sei.