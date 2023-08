Raubüberfall auf Supermarkt: Täter schießt mit Gaspatronen

Liederbach am Taunus (dpa/lhe) - . Ein Mann hat bei einem Überfall auf einen Supermarkt in Liederbach (Main-Taunus-Kreis) mehrere Warnschüsse mit einer Pistole abgegeben. Der mit einer Skimaske vermummte Räuber hatte den Laden am Freitagabend mit einer Schusswaffe betreten und eine Kassiererin unter Vorhalten der Pistole dazu aufgefordert, ihm Bargeld auszuhändigen, wie die Polizei in der Nacht zum Samstag mitteilte. Dabei habe der Täter mehrere Warnschüsse abgegeben. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden dabei Gaspatronen verschossen.