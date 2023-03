Eschwege (dpa/lhe) - . Zwei maskierte Männer haben einen Supermarkt in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) ausgeraubt. Sie hatten am Mittwochabend zwei Angestellte mit Messern bedroht, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Mit einer geringen Menge Zigaretten flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.