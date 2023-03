Raubüberfall in Wohnhaus: Bewohner gefesselt und verletzt

Rödermark (dpa/lhe) - . Bei einem Raubüberfall in einem Wohnhaus in Rödermark haben die Täter die beiden Bewohner gefesselt und leicht verletzt. Sie hätten am späten Donnerstagabend zwei Stunden lang das Haus durchsucht und seien mit mehreren Tausend Euro Bargeld geflüchtet, teilte die Polizei in Offenbach am Freitag mit. Die beiden gefesselten Männer konnten sich selbst befreien und die Polizei verständigen. Von den mit Sturmhauben maskierten Tätern fehlte zunächst jede Spur. Sie waren durch ein Kellerfenster in das Haus im Stadtteil Urberach eingedrungen. Zum Alter der beiden Bewohner machte die Polizei keine Angaben.