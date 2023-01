Razzien: Ermittler stellen Rekordmenge an Bargeld sicher

Der Fund gelang den Ermittlern am Freitag (13.1.) bei der Durchsuchung eines Mehrfamilienhauses. Auf dem Dachboden waren Geld, Schmuck und Drogen in Koffern und Taschen versteckt. Bei den Drogen handelte es sich um 25 Kilogramm Kokain, 6 Kilogramm Marihuana und 2 Kilogramm Haschisch, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Ermittler weiter hieß. Ein 56-Jähriger sei festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft. Gegen ihn und weitere Verdächtige laufen Ermittlungen wegen Drogendelikten im großen Stil.