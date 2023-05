Recherchegruppe zu Hanau-Anschlag: Kritik an Polizeiarbeit

Wiesbaden/Hanau (dpa/lhe) - . Die Recherchegruppe Forensic Architecture hat im Untersuchungsausschuss zu den rassistischen Morden in Hanau die Kritik der Gruppe an der Arbeit der Polizei erneuert. Es seien bei dem Einsatz am Täterhaus zahlreiche Versäumnisse festgestellt worden, sagte ein Mitglied der Gruppe am Montag im Wiesbadener Landtag.