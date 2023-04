Rechtsextremismus und Rassismus: Beratungen weiter gefragt

Marburg (dpa/lhe) - . Vor allem Betroffene von Rechtsextremismus und Rassismus haben im vergangenen Jahr wieder Hilfe bei Experten der Beratungsstellen gesucht. „Die Nachfrage war ungebremst hoch“, teilte das Demokratiezentrum in Marburg am Mittwoch mit. Wie im Jahr 2021 wurden etwas mehr als 200 Beratungsfälle dokumentiert, dies waren jedoch deutlich weniger als in den Jahren 2019 und 2020 mit jeweils nahezu 300 Fällen.