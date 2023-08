Rechtsextremistische Gewalttaten in Hessen 2022 gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Zahl rechtsextremistischer Gewalttaten in Hessen ist 2022 im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Wie aus dem Verfassungsschutzbericht des Bundes hervorgeht, wurden 50 Taten registriert - nach jeweils 42 Fällen in den beiden Vorjahren. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) und Verfassungsschutzpräsident Bernd Neumann stellen am Donnerstag (10.00 Uhr) in Wiesbaden den hessischen Verfassungsschutzbericht 2022 vor. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte seinen Bericht bereits im Juni veröffentlicht.