Rechtsterror-Prozess: Mehrjährige Jugendstrafe gefordert

Der 21-jährige soll das Ziel gehabt haben, in Deutschland einen Bürgerkrieg zu entfachen. Über soziale Netzwerke suchte er laut Anklage Mitglieder für eine von ihm geführte „Atomwaffen Division Hessen“. „Letztlich war er aber unfähig zur Anwerbung und bei seiner Festnahme das einzige Mitglied“, so sein Anwalt, es habe sich um eine „jugendliche Spinnerei“ gehandelt. Anhänger der sogenannten Atomwaffen Division (AWD) vertreten nach Auskunft der Bundesanwaltschaft eine rassistische, antisemitische und nationalsozialistische Weltanschauung. Es werde ein Bürgerkrieg angestrebt, in dem Menschen, die nicht ihrem Weltbild entsprächen, getötet werden sollten.