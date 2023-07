Recycling-Baustoffe: Baugewerbe kämpft gegen schlechten Ruf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der Verband Baugewerblicher Unternehmen in Hessen sieht Recycling-Baustoffe zu Unrecht mit einem schlechten Ruf behaftet. Grund für das negative Ansehen sei, dass die Baustoffe meist aus „nicht gefährlichem Abfall“ gewonnen werden, erklärte Verbandspräsident Thomas Reimann der Deutschen Presse-Agentur. Dieser sogenannte Abfall sei jedoch in vielen Fällen kein klassischer Müll, sondern Erdaushub - also Boden, der beim Baggern zu Tage gefördert wurde.