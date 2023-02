Reform: Höhe der Grundsteuer steht erst nächstes Jahr fest

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Höhe der nach der Reform jeweils zu zahlenden Grundsteuer kann erst nächstes Jahr berechnet werden. Grund sei, dass die neuen Hebesätze in den Kommunen noch nicht feststünden, teilte die Oberfinanzdirektion in Frankfurt am Donnerstag mit. Diese würden bundesweit erst im Laufe des kommenden Jahres festgesetzt.